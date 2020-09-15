الفتلاوي: الخلاف لازال قائما بشأن آلية توزيع الدوائر الانتخابية



أكد النائب فاضل الفتلاوي، ، ان الخلافات السياسية بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا تزال قائمة حتى الان.



وقال الفتلاوي ، ان “الكتل السياسية لم تتوصل الى اتفاق نهائي حتى الان بشأن الية التوزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات الجديد”، لافتا الى ان “القوى الكردية وبعض الكتل الاخرى هي التي تعرقل حسم الية التوزيع حيث انها لا تزال مصرة على اعتماد الدائر الانتخابية الواحدة لكل محافظة.

واضاف ان “عدم حسم الية التوزييع سيجعل من اقامة الانتخابات بالموعد المحدد في السادس من حزيران للعام المقبل امر صعب ولن يتحقق”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات بحاجة الى وقت كبير لتهيئة كوادرها على اجراء الانتخابات وتعطيل حسم ملف الدوائر الانتخابية سيؤثر على عملها.