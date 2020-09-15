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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:42 ص

كتلة نيابية تتهم الكاظمي بـالخضوع الكامل للمحاصصة

رئيس كتلة "بيارق الخير"، النائب محمد الخالدي
اتهم رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالخضوع لمبدأ المحاصصة الحزبية  خاصة  بعد سلسلة التعيينات الأخيرة.
وقال الخالدي إن “التعيينات الامنية والمدنية الاخيرة لمصطفى الكاظمي خضعت للمحاصصة والجهات المعنية بهذا الموضوع تعي ذلك تماما.
وأضاف، أن “المحاصصة لم تخرج من الكاظمي وخضع لها بشكل واضح”، مبينا ان “التعيينات الاخيرة كانت متوقعة وقلناها من البداية الكاظمي لا زال محاصر حزبيا.
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أخر تعديل: الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:43 ص
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