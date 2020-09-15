الداخلية: الجسر الجوي مستمر لمساعدة السودان

أكد سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الجسر الجوي مستمر لمساعدة السودان.



وقال معن في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يستعد العراق لإرسال الوجبة الثالثة من المساعدات إلى السودان من خلال الجسر الجوي لمساعدتهم في هذه الظروف التي مرت بهذا البلد الشقيق في الآونة الأخيرة.



وأوضح معن، أن الوجبة الأولى تضمنت منتجات طبية من الصناعة العراقية والوجبة الثانية ضمت مواد غذائية واليوم أيضا مواد غذائية، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية هي جزء من الوفد الحكومي الذي سيصل إلى السودان.



وأضاف أن وزارة الداخلية ستعرض على الجانب السوداني المساعدات في قضية الدفاع المدني أو غيرها باعتبار الدفاع المدني العراقي لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وإذا كانت هناك حاجة لهذا الموضوع فسوف يتم تقريره من رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.