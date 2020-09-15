بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
آخر الأخبار
عاجل.. السفارة البريطانية في بغداد: عبوة ناسفة استهدفت سيارة لبعثتنا الدبلوماسية نائب: تغييرات الكاظمي في المناصب الحكومية محاصصة مقيتة الصحة: إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» مستمرة الاستخبارات تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية البعيجي : لاحماية للمنتج الوطني ومنافذ حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها نائب عن ديالى : تشكيل افواج تكتيكية في ديالى..امر سلبي يؤثر على امنها الداخلي مدرب اليوفي: أحتاج للتعاقد مع مهاجم في أسرع وقت ممكن مراقبون: إيران وظفت العمائم والرموز الدينية والسياسية في العراق لتحقيق أهدافها التوسعية الأعرجي: ردود أفعال الكتل على تغييرات الكاظمي تعكس مدى النفاق السياسي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:37 ص

الداخلية: الجسر الجوي مستمر لمساعدة السودان

مساعدات عراقية
أكد سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن الجسر الجوي مستمر لمساعدة السودان.

وقال معن في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة الأمانة العامة لمجلس الوزراء يستعد العراق لإرسال الوجبة الثالثة من المساعدات إلى السودان من خلال الجسر الجوي لمساعدتهم في هذه الظروف التي مرت بهذا البلد الشقيق في الآونة الأخيرة.

وأوضح معن، أن الوجبة الأولى تضمنت منتجات طبية من الصناعة العراقية والوجبة الثانية ضمت مواد غذائية واليوم أيضا مواد غذائية، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية هي جزء من الوفد الحكومي الذي سيصل إلى السودان.

وأضاف أن وزارة الداخلية ستعرض على الجانب السوداني المساعدات في قضية الدفاع المدني أو غيرها باعتبار الدفاع المدني العراقي لديه خبرة كبيرة في هذا المجال وإذا كانت هناك حاجة لهذا الموضوع فسوف يتم تقريره من رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل فيس

عاجل.. السفارة البريطانية في بغداد: عبوة ناسفة استهدفت سيارة لبعثتنا الدبلوماسية 15 أيلول 2020 02:37 م

صباح العكيلي

نائب: تغييرات الكاظمي في المناصب الحكومية محاصصة مقيتة 15 أيلول 2020 02:32 م

thumbs_b_c_0cf2e54355ee83bbe832468163452371

الصحة: إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» مستمرة 15 أيلول 2020 02:02 م

11319495_3_org_foto-dpa

الاستخبارات تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل 15 أيلول 2020 02:00 م

hgsthvm-hghlvddm

علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية 15 أيلول 2020 01:50 م

NB-230906-636557743245272725

البعيجي : لاحماية للمنتج الوطني ومنافذ حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها 15 أيلول 2020 01:33 م

17

نائب عن ديالى : تشكيل افواج تكتيكية في ديالى..امر سلبي يؤثر على امنها الداخلي 15 أيلول 2020 01:13 م

صادقون

صادقون: تعيينات الدرجات الخاصة الأخيرة واحدة من اكبر أبواب الفساد 15 أيلول 2020 12:50 م

التعليقات