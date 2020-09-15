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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:01 ص

انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق" في البصرة

القوات الأمنية
انطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الخامسة من عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة العميد خلف لفتة البدران في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير".

وأضاف البدران، أن "العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 18 مطلوباً في قضايا مختلفة منها المخدرات ومنها السطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم"، مشيراً إلى أن "العمليات مستمرة".
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