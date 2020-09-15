بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 09:57 ص

ترامب: أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة

ترامب
وجه الرئيس الأمريكي تحذيرات شديدة إلى النظام الإيراني، وهدد بالرد بشكل مضاعف على أي استهداف يطال الولايات المتحدة انتقاما لمقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وقال ترامب على حسابه تويتر "وفقا لتقارير صحفية، ربما تخطط إيران لاغتيال، أو هجوم آخر، ضد الولايات المتحدة انتقاما لمقتل القائد الإرهابي سليماني، والذي تم تنفيذه لتخطيطه لهجوم مستقبلي، وقتل القوات الأميركية، وزيادة الموت والمعاناة التي تسبب بها على مدى سنوات عديدة".

وأضاف "أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة سيواجه هجوماً على إيران سيكون أكبر بألف مرة"

‎وكانت تقارير استخباراتية قد أفادت بأن إيران تدرس مخططاً لاغتيال السفيرة الأميركية في جنوب إفريقيا لانا ماركس المقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن مسؤول في إدارة ترامب اطلع على تلك المعلومات الاستخباراتية.

وأكدت "بوليتكو" تورط سفارة إيران في بريتوريا في جنوب إفريقيا في مؤامرة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة. ‎كما أوضحت أن مخطط طهران لاغتيال السفيرة الأميركية يأتي ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في مطلع العام الحالي بضربة أميركية في حرم مطار بغداد.

‎إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون عن أن إيران تدير شبكات سرية واسعة النطاق في جنوب إفريقيا.
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