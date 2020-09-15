نائب: هناك خروق لبعض فقرات الدستور بسبب الجهل الموجود داخل البرلمان

قال النائب المستقل باسم خشان، إن البرلمان جاهل بالقوانين التي شرعها خاصة أن استقالة أو وفاة إحدى النائبة يجب أن يأتي مكانها نائب رجل من الحاصلين على اعلى الأصوات في الانتخابات.



وأضاف أن هناك خروق لبعض فقرات الدستور بسبب الجهل الموجود داخل البرلمان، وخاصة ما يتعلق بالمحكمة الاتحادية، حيث ان كل الإجراءات والتعديلات التي تجري على قانون المحكمة الاتحادية غير دستورية.



وبين أن قانون الانتخابات مازال مثار جدل بين الكتل والأحزاب السياسية، حيث تسعى بعض الأطراف للإبقاء على الدوائر المنفردة التي تكرس سيطرة الأحزاب، والبعض الاخر يؤكد على أهمية جعل الدوائر متعددة.