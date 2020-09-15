استهداف أرتال منسحبة للتحالف الدولي بعبوتين ناسفتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، تعرض أرتال تابعة للتحالف الدولي لاستهداف جديد وسط العراق.



وقالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، إنه تعرضت أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العربات من المواطنين العراقيين، اليوم لانفجار عبوتين ناسفتين.



وأضافت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أن العبوة الأولى كانت على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل، لافتة إلى أن الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر، وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها.



