الأعرجي يؤكد أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر

أكد قاسم الأعرجي، مستشار الأمن الوطني، أهمية التعاون الأمني والاستخباري المشترك بين العراق ومصر، وتبادل الزيارات التي من شأنها تعزيز التواصل الأخوي وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وبحث الأعرجي، خلال لقائه اليوم سفير مصر في بغداد علاء موسى، تطوير العلاقات التاريخية بين بغداد والقاهرة، وسبل الارتقاء بها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

من جهته، أكد موسى أن مصر على استعداد دائم للتعاون مع العراق في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد وتبادل المعلومات، مبيناً أن مصر مستعدة لفتح آفاق عمل أوسع مع أشقائها في العراق بما يخدم مصالح البلدين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.