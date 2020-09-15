الكاظمي يسترضي أحزاب وعصابات إيران.. سائرون والفتح والحشد والحكمة.. وائتلاف المالكي يشرف على النزاهة!!

مراقبون: التغيرات الأخيرة تعجل بالثورة الجديدة وأثبتت أن الكاظمي خادم لعصابات إيران وخائف منها

الكاظمي يهين الشهداء ويعين واحدا من رجالات نوري المالكي أكبر الفاسدين رئيسا لهيئة النزاهة!!



بتغييرات سطحية بالجهاز الإداري، تراعي مصالح الأحزاب الإيرانية الفاسدة وتحفظ حصصها، جاءت تغييرات الكاظمي لتكشف فضيحة حقيقية في حق الشعب العراقي.

فالكاظمي لا يعين شخصيات نزيهة مستقلة، ولكنه يدير المناصب بين الأحزاب الفاسدة الإيرانية ورجالاتها. وكأنه لم تقم ثورة ضد هذه الشخصيات وقواها. وكان العراق الذي يحتشد بالكفاءات قد عدم أبنائه الابطال أكفاء.

وفي تقرير مثير، أشبه ما يكون "وثيقة"، على رؤية الكاظمي القاصرة، أثبتت التغييرات، أن قدرات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على التغيير والإصلاح لا توازي طموحاته ووعوده المعلنة في هذا المجال، حيث لا يستطيع الرجل المفتقر إلى السند الحزبي أن يتجاوز بإصلاحاته وتغييراته الخطّ الأحمر لمصالح القوى السياسية المكفولة بمبدأ المحاصصة والتابعة لايران، وهو الأمر الذي انعكس في أحدث تغييرات أجراها الكاظمي على الجهازين الإداري والأمني.



ولم تخرج التغييرات التي أعُلن عن إجرائها في الجهازين الإداري والعسكري، عن سياق الواقعية ومراعاة التوازنات القائمة، وارضاء ايران!! وتعزيز مبدا المحاصصة.

وتفاوتت أهمية المجالات التي طالت التغييرات جهازَها الإداري إذ عيّن الكاظمي محافظا جديدا للبنك المركزي، هو مصطفى غالب، واختار امرأة لرئاسة الهيئة الوطنية للاستثمار هي سهى داود النجار، فيما عيّن سالم جواد الجلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة، وحسن حلبوص حمزة رئيسا لهيئة الأوراق المالية. أما هيئة النزاهة المكلفة بمتابعة قضايا الفساد وكشف ملفات التلاعب المالي في المؤسسات الحكومية فاختار الكاظمي لرئاستها علاء جواد حميد.



وتعتبر المؤسسات الحكومية ذات الصلة بالمجال المالي أحد المواطن الرئيسية للفساد والتلاعب بمقدّرات الدولة العراقية، ولذلك لم تنقطع المطالبات خلال السنوات الماضية بإصلاحها، دون جدوى.

إلى ذلك شملت التغييرات التي أجراها الكاظمي تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد وهو مهندس معماري، وسامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وهو مستشار سابق في هيئة الحشد الشعبي. كما تمّ، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، تعيين ثمانية وكلاء وزارات جدد.

أما في المجال الأمني فشملت التغييرات تعيين وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني، وتعيين عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن تحالف القوى العراقية فالح يونس حسن العيساوي وكيلا لجهاز الأمن الوطني.

الالتزام بمبدأ المحاصصة اقتضى، وفق تقرير لجريدة "العرب" منح رئاسة هيئة النزاهة لكتلة نوري المالكي المتهم بنشر الفساد على نطاق واسع في العراق!!

وهى فضيحة الفضائح بحق.



ولم تخرج التغييرات الجديدة عن مبدأ المحاصصة، حيث وقع البنك المركزي ضمن حصّة تحالف سائرون الذي يرعاه الإرهابي مقتدى الصدر، ومنصب أمانة بغداد ضمن حصّة تيار الحكمة بقيادة عمّار الحكيم، وهيئة الحج ضمن

حصّة كتلة الفتح بقيادة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. أما هيئة الأوراق المالية فذهبت لحزب الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمّد اليعقوبي.





لكنّ أكثر الخيارات إثارة للجدل في التغييرات الإدارية الجديدة، يظل وقوع هيئة النزاهة ضمن حصّة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق زعيم حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، رغم أنّ المالكي مجرم بحق ومتّهم بالمسؤولية عن نشر الفساد على أوسع نطاق في العراق خلال فترة حكمه الطويلة نسبيا بين سنتي 2006 و2014، كما تلاحقه أسئلة معلّقة عن مصير المئات من مليارات الدولارات كانت قد تأت للعراق من بيع النفط خلال تلك الفترة وفُقد أثرها بالكامل.

أما عن حصّة الأحزاب والتكتلات السنّية، فقد حصل سُنّة الموصل ضمن تغييرات الكاظمي على وكالة جهاز المخابرات، وسنّة الأنبار على وكالة الأمن الوطني.

وليست هذه أوّل تغييرات يجريها الكاظمي على الجهاز الأمني والعسكري الذي يعوّل عليه لتحقيق طموحه لإقرار الأمن وبسط الاستقرار وضبط فوضى السلاح، فقد سبق له أن أجرى تغييرات في المناصب العسكرية كلف بموجبها الفريق الركن قيس المحمداوي بقيادة عمليات بغداد خلفا للواء الركن عبدالحسين التميمي، بينما أعاد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وقام بترقيته إلى مرتبة مدير للجهاز. كما أعفى الكاظمي اللواء الركن عبدالكريم خلف من منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة وعين بدلا عنه العميد يحيى رسول.



بالنظر إلى محدودية قدرة رئيس الوزراء على الإصلاح والتغيير، يتوقّع متابعون للشأن العراقي أن يكتفي الكاظمي مرحليا بالتركيز على الوضع الأمني الذي يمتلك فيه رؤية وتصوّرا واضحين

ولم يستثن الكاظمي من طموحاته للإصلاح، بادئ الأمر، التحكّم بتلك الدرجات وبتعيين من يتولاها، لكنّه اصطدم برفض قاطع من الأحزاب وكتلها النيابية التي تمسّكت بأنّ رئيس الحكومة لا يمتلك سوى صلاحية ترشيح أشخاص لشغل مناصب المديرين العامّين، لكنّ تكليفهم الرسمي يظل من اختصاص البرلمان عبر التصويت بالأغلبية على منحهم الثقة أوعدم منحها لهم، شأنهم في ذلك شأن الوزراء.

خبراء اعتبروا تعيينات الكاظمي الجديدة، وقود للثورة القادمة. هل يعقل أن يدفع لهيئة النزاهة التي تلاحق الفاسدين واحدا من رجالات أكبر الفاسدين نوري المالكي

انها إهانة للثورة ولدماء شهداء العراق.

أ.ي