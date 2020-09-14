قبل 50 يوما من الانتخابات الأمريكية.. ترامب مكسب لأمريكا وللعالم والتصدي للإرهاب بينما بايدن دخول في النفق

خبراء: بايدن على طريق أوباما ومتاهة الديمقراطيين ودائما ما تكون فوضى



قبل نحو 50 يومًا من الانتخابات الأمريكية، لا تزال المعركة متأججة في العديد من الولايات الأمريكية والتي لم تحسم أمرها بعد. ولا يزال من المبكر معرفة اتجاهات تصويتها اليوم.

وقال مراقبون، إنه بينما تميل بعض الولايات الى بايدن فإن الأمر لا يزال مبكرا. كما أن ملايين الناخبين الأمريكان يعلمون تماما. ان بايدن يعني الخسارة المؤكدة، ويعني أوباما جديد فاشل ومتاهات ونفق أسود من الفوضى.



وقبل نحو 50 يوما من التصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، من المنتظر أن تشهد ارتفاعاً في لهجة المرشحين، الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وفيما سبق الرئيس منافسه إلى الساحة، مخاطباً مؤيّديه ويجذب المترددين ويقول للأميركيين إنه الخيار الأفضل لهم لأربع سنوات مقبلة، وهذو كذلك بالفعل. لم يتقدم بعد بايدن النعسان الى الناخبين بعد.

ولفت تقرير نشرته العربية، إلى أن الولايات التي تميل إلى الديمقراطيين مثل بنسلفانيا، وميشيغان، وويسكونسن وأريزونا، ما زالت تميل إلى الديمقراطيين، مع أن الرئيس الأميركي ترامب كسبها في الجولة الماضية ضد هيلاري كلينتون، كما بذل جهوداً كبيرة خلال ولايته الحالية ليقدّم لهذه الولايات المزيد من فرص العمل ويعيد إليها الحيوية الاقتصادية.



وأظهرت آخر الاستطلاعات، تقارب شديد فبايدن يتقدّم في بنسلفانيا بنسبة 49% مقابل 46% للرئيس ترامب، وفي ميشيغان يتقدّم بايدن بنسبة 50% مقابل 43%، كما يتقدّم بايدن في ويسكونسن بنسبة 50% مقابل 43% للرئيس ترامب.

بينما يتقدم الرئيس الأميركي ترامب، في ولاية نورث كارولينا، بعدما أشارت التوقعات السابقة إلى أن بايدن يتقدّم فيها.

وتوجه الرئيس الأميركي، ترامب إلى ولاية نيفادا وأقام مهرجاناً انتخابياً في مجمّع صناعي بمدينة هندرسون قرب لاس فيغاس وخاطب الآلاف ممن تجمّعوا في قاعة داخلية رغم منع سلطات الولاية تجمّع أكثر من 50 شخصاً.

ولا تقتصر رسالة ترامب على مخاطبة العدد الكبير من الناخبين اللاتين والإسبان الذين يسكنون الولاية، وصوّتوا لصالح المرشحة كلينتون في العام 2016 أو الذين يميلون إلى المرشح الديمقراطي الحالي جو بايدن، بل يريد المرشح الرئيس أن يبدو "قوياً" و"مشاكساً" لطبقة من السياسيين الذين يريدون إحباطه وهو الذي جاء من خارج الأطر السياسية التقليدية، حتى إن الرئيس افتتح خطابه في نيفادا بالتحدّث عن ولاية ثالثة في البيت الأبيض، مشيراً إلى طواقم الصحافيين في الجهة الأخرى من القاعة، وقال إن الإعلام كاذب ويلفق الأخبار ضدّه.

وقد أعلنت حملة بايدن، أنه سيتوجّه إلى ولاية فلوريدا يوم الثلاثاء وسيتحدّث بشكل خاص إلى الناخبين اللاتين والإسبان، فيما تحدّث مسؤولون في الحزب الديمقراطي عن خطأ في حملة بايدن حيث يبدو بطيئاً ومتأخراً في الحركة، وقال خوسي باررا إنه قلق "من كم نحن متأخرون العمل والآن يعملون على وضع الأمور في نصابها"، بحسب تصريح للواشنطن بوست.

مراقبون قالوا: إن مكسب أمريكا والعالم من جراء فوز ترامب سيكون قويا فأمريكا تحت قيادته إمبراطورية حقيقية، بينما بايدن ضعيف وأجندته مريبة ولو وصل لمنصب الرئيس فحتما سيتقدم اليسار والإسلام السياسي مرة ثانية.

أ.ي