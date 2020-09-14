تأجيل محاسبة القتلة.. الكاظمي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات بشأن الثورة العراقية أكتوبر 2019

خبراء: ما يقوله الكاظمي فضيحة.. عام كامل ولا تنتهي التحقيقات!!



وصف مراقبون، التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بإنتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات في أحداث ثورة تشرين\ أكتوبر 2019 بأنها فضيحة سياسية متكاملة واستهانة بدم المتظاهرين وهو ما سيؤجج الوضع من جديد.

واضافوا هل يعقل أن تستمر التحقيقات عاما كاملا ولا تنتهي؟ ولا يتم القبض على القتلة أو تحديد الميليشيات المتورطة؟!

وكان قد أعلن مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، انتهاء المرحلة الأولى من التحقيقات الجارية بشأن الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.



وقال الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه: إن الحكومة مصممة على محاسبة المتورطين بدماء العراقيين، وقد انتهت المرحلة الأولى من إجراءات التحقق والتقصي من خلال إحصاء الضحايا من شهداء وجرحى أحداث تشرين 2019 وما تلاها.

وأضاف أنه ستبدأ قريبا المرحلة الثانية المتمثلة بالتحقيق القضائي وتحديد المتورطين بالدم العراقي وتسليمهم إلى العدالة!

وقتل وأصيب آلاف العراقيين خلال احتجاجات شعبية هادرة، خرجت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، للمطالبة بالتغيير ورفضا للفساد وسوء الخدمات العامة، حيث لا تزال التحقيقات جارية بشأنها!!

يأتي هذا فيما نشرت مؤسسة مبادرة الإصلاح العربي، ورقة بحثية، بشأن الاحتجاجات في العراق والدوافع والظروف التي أدت الى حملة اغتيالات لنشطاء في البصرة بقلم الصحفي ياسين طه محمد.



وجاء في الورقة البحثية، إنه منذ احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد، أصبحت مدينة البصرة مسرحا لحملة مروعة من الاغتيالات ضد النشطاء. وحتى الآن، لم يُحاسب أحد على هذه الجرائم التي نشرت الخوف في صفوف المتظاهرين. وسلطت الورقة الضوء على النشطاء وظروف عمليات القتل التي تعرضوا لها، والدوافع المحتملة وراءها في سياق النفوذ الإيراني في العراق.

وشارك الناشطون البصريون، وشباب المدينة بقوة في الاحتجاجات التي اندلعت في الشهر العاشر من عام 2019. وأطلقوا تسمية “الثورة العراقية” على هذا الحراك، فيما فضل أقرانهم في النجف وميسان والمثنى تسميته ثورة الوعي. وساند الحراك الجماهيري أطراف بصرية عديدة في مقدمتها حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل والمطالبين بتخصيص وظائف لهم في المؤسسات الحكومية، وقدم المتظاهرون البصريون ضحايا من قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات ما دفع بالسلطات إلى التعهد بتوفير 10 آلاف وظيفة لشباب المدينة لتهدأتهم. تخللت الاحتجاجات أيضاً إحراق مباني حكومية عدة إضافة إلى مقر القنصلية الإيرانية. وجهت الاتهامات بافتعالها، إما للمتظاهرين، أو لفاسدين استعجلوا الحرق للتغطية على عقود مبرمة تفضح أعمالها غير القانونية، كما يحدث دوما في حرائق المؤسسات العامة، قبل أن يدخلها المتظاهرون.



في نفس السياق، شهدت الأوضاع الأمنية التي سادت بعد انتفاضة تشرين، تصعيدا خطيرا ضد الناشطين المدنيين والإعلاميين المنخرطين في الحراك الشبابي، أدت هذه الحملة، التي تبدو أنها ممنهجة، إلى اغتيال 9 ناشط وناشطة خلال شهر أغسطس وحده (2020) في كل من محافظات البصرة وميسان وذي قار، وهي محافظات تُعد الحاضنة الأساسية للجنوب العراقي، سبقت هذه الحملة الأخيرة تصفيات جسدية لناشطين بارزين في البصرة ومدن الجنوب، وحتى العاصمة بغداد، وعمليات قتل للمحتجين المدنيين بلغ عددهم 487 شخصاً على الأقل، كما أصيب ما يقرب من 7715 آخرين خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من الشبان..

هذه الأرقام المفجعة تكشف مدى التغول في الدم العراقي، وأصابع ميليشيات إيران.

ورغم هذه الوقائع خلال ثورة أكتوبر 2019، وبعدها طوال العام الماضي، يخرج الكاظمي ويقول ان المرحلة الأولى انتهت وسيبدأون في المرحلة الثانية!!

خبراء اعتبروا ان هذه التصريحات المستفزة ومداراة القتلة والخوف من ميليشيات إيران، سيفجر ثورة أكثر ضخامة من الأولى خلال أكتوبر المقبل.

أ.ي