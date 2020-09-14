كردستان تسجل 24 حالة وفاة و754 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الإثنين، عن تسجيل حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا كوفيد- ١٩.



وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال ٢٤ ساعة ماضية، ٦٨٠٤ حالة فحص، سجلت من خلالها ٧٥٤ إصابة توزعت على:



(٢١٦ أربيل)



(٩٩ السليمانية، ٢٧ كرميان، ١٢٧ رابرين)



(٢٤٧ دهوك)



(٣٨ حلبجة)



كما سجلت تعافي ٦٤٦ شخصاً



(٢٠٤ اربيل)



(٤١ السليمانية، ٣٣ گرمیان، ٣٥ رابرين)



(٣٠٨ دهوك)



(٢٥ حلبجة)



وخلال ٢٤ ساعة ماضية توفي ٢٤ شخصاً بالفيروس



(٣ اربيل)



(١٢ السليمانية، ١ گرمیان)



(٨ دهوك)



ومنذ تفشي الفيروس أصيب ٣٧٣١٠شخصا في إقليم كردستان، تعافى منهم ٢٣٧٤٦ شخصاً وتوفي ١٣٦٤ اخر.