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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 03:55 م

السهيل: العراق لا يمكن أن يستقر دون انتخابات مبكرة بشرط ضمان نزاهتها

هشام السهيل
قال رئيس كتلة عراقيون في البرلمان هشام السهيل، اليوم الاثنين، إن البلد لا يمكن أن يستقر دون انتخابات مبكرة بشرط ضمان نزاهتها.

وذكر السهيل في تصريح صحفي، إنه "يجب إجراء انتخابات مبكرة لإنهاء الوضع الحالي، حيث لا يمكن للبلد أن يستقر من دون انتخابات مبكرة بشرط ضمان نزاهتها".

وأضاف أن "الأمر الآخر المهم هو عدم السماح للكتل الكبيرة بالتدخل في شؤون المفوضية بعد إقرار قانون الانتخابات وتفعيل المحكمة الاتحادية، إذ لا يمكن إجراء انتخابات بلا محكمة اتحادية"، موضحا أن "إجراء انتخابات بنتائج غير نزيهة سيؤدي بالبلد إلى الانهيار التام".
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