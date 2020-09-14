المفوضية تحدد 5 شروط لإجراء الانتخابات في العراق

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بيانا حددت فيه خمسة شروط لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.



وقالت المفوضية في بيانها، إن التصريحات القيمة للمرجع علي السيستاني فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم هي دليل واضح على ان المرجعية الرشيدة تولي اهتماما بالغا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة و تشجع المواطنين على المشاركة فيها”.



وأضاف البيان، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعلن التزامها الكامل بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. وتعاهد ابناء الشعب على وضع أصواتهم بمرتبة الأمانة القانونية والأخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية”.



وأوضحت أنه في هذا السياق تجدد المفوضية تأكيدها انها ستكون مستعدة للانتخابات بعد أن تتحقق الشروط الموضوعية التي اعلنتها مرارا والتي تتلخص بما يأتي :



أولًا : أن يقوم البرلمان بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الإطار القانوني لعملية الانتخابات.



ثانيا: أن يقوم البرلمان بإكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.



ثالثا: أن تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفير المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية، والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد.



رابعا :أن يقوم مجلس الوزراء بالمصادقة على تعيين المدراء العامين المنتخبين من قبل مجلس المفوضين.



خامسا: تدعو المفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية وتوفير الرقابة اللازمة لإنجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية عن طريق ملاكها التقني والمختص والمتنوع. بالاضافة الى زيادة عدد خبرائها وتوزيعهم ميدانيا بين المحافظات كافة وعدم اختصارهم بعدد قليل لايتلاءم مع طبيعة التحدي الكبير ودورالمفوضية المهم في انجازالانتخابات.



وجددت المفوضية في ختام بيانها امتنانها الكبير لمواقف المرجعية الرشيدة الداعمة لكرامة وامن وحرية العراقيين كافة وتتطلع بشغف الى يوم الانتخابات بدعم المرجعية الرشيدة و توفير الشروط الملائمة المذكورة أعلاه.