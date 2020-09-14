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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 أيلول 2020 02:38 م

مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي يستقبل السفير السعودي في بغداد

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استقبل مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الإثنين، السفير السعودي في بغداد، السيد عبد العزيز الشمري .


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين العراق والمملكة العربية السعودية، والعمل على تعزيزها في المجالات كافة.


وأشار الأعرجي الى أن العراق يسعى اليوم الى تعزيز وتطوير علاقاته مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم شعوب المنطقة والعالم ويثبّت دعائم الأمن والاستقرار الذي يعود بالنفع والخير على الجميع.


من جانبه أكد السفير السعودي أن المملكة تسعى الى تطوير العلاقات مع العراق في المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا استعداد المملكة للتعاون مع العراق في مجالات النفط والطاقة والاقتصاد، الى جانب العمل على فتح القنوات الأمنية بين البلدين.


وفي ختام اللقاء أشاد الأعرجي بدور المملكة العربية السعودية ومواقفها المشرّفة، مؤكدا سعي العراق الى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع المملكة، وتبادل الخبرات بين البلدين وفي جميع المجالات.

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