عضو بالصحة النيابية يدعو الى عدم التسرع بفتح المدارس





دعا عضو لجنة الصحة النيابية سلمان الغريباوي، لجنة الصحة والسلامة ووزارة التربية الى عدم التسرع بفتح المدارس.



وقال الغريباوي في بيان ان" على لجنة الصحة والسلامة ووزارة التربية عدم التسرع في فتح المدارس واعطاء الوقت لتقدير الانسب حسب ظروف كل محافظة"، مبينا ان "السنة الدراسية 2020 / 2021 ستكون سنة استثنائية، لذا من المفترض عدم الاهتمام بالتحصيل الاكاديمي والعمل على اكساب الطلاب المهارات الاساسية من خلال استخدام بدائل للتعليم".



وشدد الغريباوي على "استمرارية التطوير المهني للمعلمين اثناء اغلاق المدارس والعمل على اكسابهم مهارات التعامل مع التقنية، مثل انظمة ادارة التعلم والتدريب على التعامل مع البرامج الالكترونية التعليمية"، موضحا ان "تدريب المعلمين على التكيف مع الظروف ستكّون لديهم القدرة على استخدام نماذج عدة للتعليم عبر (الاجهزة الذكية)".



و اقترح "اعتماد التعليم المدمج (مباشر – عن بعد) والاستفادة من تجربة التواصل المباشر بين الطالب والمعلم عبر الانترنت والمنصات التعليمية والرسائل النصية ، او الواتس اب للمتابعة المستمرة"، لافتا الى "ضرورة تكييف المناهج وطرق التدريس لتتواءم مع الظروف الحالية والتركيز على اكساب الطلاب المهارات الاساسية في المناهج ، بدلا من الاهتمام بالجانب المعرفي".