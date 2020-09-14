العتابي: لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات لأنه مخالف للإرادة الشعبية

قال النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي، إن قانون الانتخابات الذي تم تشريعه في البرلمان يفتقر إلى بعض الجزئيات البسيطة والمتمثلة بالدوائر الانتخابية.

وأوضح، أن "هناك اختلافا في وجهات النظر ما بين القوى السياسية حول القانون"، لافتا إلى أن "بعض القوى ترى ضرورة اعتماد الدوائر المتعددة والاخرى تذهب باتجاه ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة".

وتابع، أنه "لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة لأنه مخالف للإرادة الشعبية التي طالبت بالدوائر المتعددة"، لافتا إلى أن "هناك مقترحات عدة ستطرح الى البرلمان بشان الدوائر الانتخابية لغرض التصويت عليها".

وأكد أن "المقترح الذي يحظى بموافقة نصف زائد واحد من قبل اعضاء البرلمان سيتم اعتماده في قانون الانتخابات، مستبعدا اتفاق الكتل على أحد المقترحات".