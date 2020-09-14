نائب عن سائرون : سنعرض اية محاولة لتاجيل الانتخابات

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان تحالفه مع اية خطوة ايجابية لاجراء الانتخابات بموعدها المعلن ،او اي موعد اقرب ينال الاجماع الوطني.



وقال الشمري في بيان ان البعض يحاول بشتى الوسائل ، وضع العراقيل على الطريق نحو تنفيذ دعوة السيد القائد والمرجعية ومطالب الشعب باجراء الانتخابات المبكرة ".



واضاف :" ان تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية ، يسعى لاقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة وسيقف معارضا لاي محاولات لفرض اي فقرة تنافي المطالب الشعبية".



وشدد على :"ضرورة ان تعي القوى السياسية بان الانتخابات مرآة عاكسة لتأثيرها في الشارع ، ووقوفها معارضة لفقرة تخدمه دليل على الخشية من خسارة مقاعدها لعزوف الشعب عن تأييدها".