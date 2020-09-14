الشمري: تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة

أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن تحالفه مع أي خطوة ايجابية لإجراء الانتخابات بموعدها المعلن أو أي موعد اقرب ينال الاجماع الوطني.



وقال الشمري في بيان صحفي، إن "البعض يحاول بشتى الوسائل لوضع العصا على الطريق نحو تنفيذ دعوة السيد القائد والمرجعية ومطالب الشعب بإجراء الانتخابات المبكرة".



وأضاف الشمري، أن "تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة وسيقف معارضا لأي محاولات لفرض اي فقرة تنافي المطالب الشعبية".



وشدد على ضرورة ان "تعي القوى السياسية بان الانتخابات مرآة عاكسة لتأثيرها في الشارع ووقوفها معارضة لفقرة تخدمه دليل على الخشية من خسارة مقاعدها لعزوف الشعب عن تأييدها".

