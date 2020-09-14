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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 14 أيلول 2020 01:46 م

الدهلكي: خطوات حصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا

رعد الدهلكي

وصف النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي،  خطوات حصر السلاح بيد الدولة، بانها " مازالت خجولة جدا ".

وقال الدهلكي في:" لدينا مؤشرات خطيرة بشأن التدخل بشؤون الجيش والشرطة والقوات الامنية من قبل احزاب ومن يدعون  انهم فوق القانون"، مشددا على "ضرورة ان "تكون هناك خطوات ايجابية لردع هذه التجاوزات ومنع السلاح المنفلت".

واضاف ان "خطوات القوات العراقية بحصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا وعلى استحياء"، لافتا الى انه "علينا ان نكون جديين في هذا الموضوع ، لان هذه الخطوات تحتاج الى جرأة اكبر ومواقف واضحة المعالم".

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