الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة

اجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة .



وكلف الكاظمي كلا من مصطفى غالب مخيف الكتاب ، بمنصب محافظ البنك المركزي ، وسهى داود الياس النجار رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار ، ومنهل عزيز رؤوف الحبوبي امينا لبغداد، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديرا للمصرف العراقي للتجارة TBI، وخالد العبيدي وكيلا لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الامن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الاوراق المالية، وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة ، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.