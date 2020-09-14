إصابة الفنان العراقي حسين نعمة وزوجته بفايروس كورونا

أكد نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اليوم الاثنين، إصابة الفنان العراقي حسين نعمة مع زوجته بفيروس كورونا.



وقال جودي في تصريح صحفي، إن "الفنان العراقي، حسين نعمة أصيب مع زوجته بفيروس كورونا المستجد".



يذكر أن الفنان حسين نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، ولد الفنان نعمة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار عام 1944.