بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 14 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 01:29 م

إصابة الفنان العراقي حسين نعمة وزوجته بفايروس كورونا

الفنان العراقي حسين نعمة
أكد نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، اليوم الاثنين، إصابة الفنان العراقي حسين نعمة مع زوجته بفيروس كورونا.

وقال جودي في تصريح صحفي، إن "الفنان العراقي، حسين نعمة أصيب مع زوجته بفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن الفنان حسين نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، ولد الفنان نعمة في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار عام 1944.
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