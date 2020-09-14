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الإثنين, 14 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 01:23 م

"الإعلام الأمني" تكشف تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال عميد كلية الإمام الأعظم بكركوك

حادث
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة في واقعة تعرض عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك إلى محاولة اغتيال.  

وقالت الخلية في بيان، إن "عبوة ناسفة محلية الصنع، انفجرت مساء أمس أسفل عجلة حكومية تعود  إلى عميد  كلية الإمام الأعظم في كركوك بمنطقة الحي العسكري". 

وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى وقوع أضرار مادية بالعجلة  فقط". 
وانفجرت عبوة ناسفة، أمس الأحد، على سيارة عميد كلية الإمام الأعظم في محافظة كركوك، سامي زاير، ولم يوقع الحادث لم إصابات بشرية، غير أنه أدى إلى أضرار في سيارته الشخصية.    
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