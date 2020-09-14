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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 12:18 م

العراق يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى الخرطوم

مساعدات عراقية

أرسل العراق، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات إلى الخرطوم، حملت على متنها 12 طنا من المواد الإغاثية.

وانطلقت طائرة الإغاثة الثانية انطلقت اليوم إلى العاصمة السودانية الخرطوم وتحمل على متنها 12 طنا من المواد الإغاثية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق".

تأتي تلك الخطوة بعد أن انطلقت، أمس الأول السبت، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، الطائرة الأولى التي تضمنت 12 طنّاً من المواد الطبية العاجلة، رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، الذي نقل مواساة حكومة وشعب العراق لعائلات المفقودين، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت مصادر، أن الوزارات العراقية ستستمر بتوفير الجهد اللازم لنقل المواد الإنسانية العاجلة تباعا، كالمواد الطبية والسلات الغذائية والخيام، كما جهزت وزارة التجارة كميات من مادة الحنطة، سيتم نقلها عبر البحر، بالتنسيق مع وزارة النقل.

يذكر أنه كان في استقبال الوفد العراقي في مطار الخرطوم الدولي، ممثلون عن وزارة الصحة السودانية، ومنظمة شؤون النازحين السودانية، والقائم بالأعمال والقنصل وأركان السفارة العراقية في الخرطوم.

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