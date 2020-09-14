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الإثنين, 14 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 12:12 م

العالم يسجل رقماً قياسياً للإصابات اليومية بكورونا.. والصحة العالمية تتوقع ارتفاع الوفيات

كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالا خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفا و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وأعلنت المنظمة الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية في السادس من أيلول الجاري، وهو 306 آلاف و857 حالة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سجلت الولايات المتحدة والهند أكثر من ألف حالة وفاة، وأعلنت البرازيل وفاة 874.

ويعود الرقم القياسي لعدد الوفيات اليومية إلى 17 نيسان حين أعلنت منظمة الصحة وفاة 12 ألفا و430 حالة.

كما توقعت منظمة الصحة، ارتفاع الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا، خلال الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن الوفيات اليومية، سترتفع بشكل كبير.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغي، في تصريح نقلته "فرانس برس"، إن "أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان أقسى شهرين في مواجهة الوباء".

وأضاف كلوغي: "سيصبح الأمر أقسى"، مشيرا إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات".

وذكرت المنظمة، أن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات تشمل فيروسات يمكن أن تتسبب في مجموعة من الاعتلالات في البشر، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة. كما أن الفيروسات من هذه الزمرة تتسبب في عدد من الأمراض الحيوانية.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حيث أن هذه السلالة الخاصة من فيروس كورونا لم تُحدد من قبل في البشر. والمعلومات المتاحة محدودة للغاية عن انتقال هذا الفيروس ووخامته وأثره السريري لأن عدد الحالات المبلغ عنها قليل حتى الآن.

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