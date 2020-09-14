التميمي: بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء الحق في إرسال القوات إلى المنافذ

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن المادة ١١٠ من الدستور العراقي نصت على أن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات.



وأضاف أن المادة ١١٤ من الدستور العراقي نصت كذلك على ان من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين.



وبين أن رسم السياسة شيء والإدارة شي اخر فمن ذلك نجد أن الإدارة تكون بالتنسيق والتعاون بين الحكومة والإقليم والمحافظات، لافتا إلى أن قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٦ الذي اوجد هيأة المنافذ الحدودية ومجلس لهذه المنافذ من ممثلين عن وزارات مختلفة ويتولى الإشراف على المنافذ الحدودية وإدارتها.



وأوضح أنه يمكن بموجب المادة ٧٨ دستور لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة التي تتابع عمل هذه المنافذ …ويمكنه إجراء التحقيقات أو التغييرات في الموظفين بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات.