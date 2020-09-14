الحرب على ميليشيا حزب الله.. بومبيو يدعو الاتحاد الأوروبي لحظره كليا وقطر تدعمه بـ 500 مليون دولار!

مراقبون: خطوة الخارجية الأمريكية تفضح تماما ارهاب الميليشيا وتحاصرها عالميا



فيما وصف بالخطوة الأجرأ والأقوى ضد ميليشيا حزب الله. دعا وزير الخارجية الأمريكي بومبيو الاتحاد الاوروبي الى إعلان حزب الله منظمة ارهابية وحظره نهائيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي بومبيو، إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية" أو حظره كليا.

وقال في بيان نشره موقع الوزارة، إن الولايات المتحدة ترحب بعزم صربيا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".



كما أضاف "إعلان صربيا بشأن تصنيف حزب الله خطوة أخرى مهمة تحد من قدرة هذه المجموعة المدعومة من إيران على العمل في أوروبا".

وأوضح بومبيو، أن حزب الله استمر في التخطيط لهجمات "إرهابية" وشراء التكنولوجيا العسكرية، وجمع التمويل في أوروبا. وقال إن الولايات المتحدة تواصل دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى الاعتراف بحقيقة أن حزب الله برمته "منظمة إرهابية"، وعدم التفرقة بين ما يسمى الجناح "العسكري" و"السياسي".

ودعت الخارجية الأميركية، كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجها. والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين لدعم "حزب الله" والتورط في الفساد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، وفق تقرير "العربية" إن العقوبات تشمل الوزيرين بالحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل، لتقديمهما الدعم لحزب الله والتورط في الفساد. وقالت الخزانة الأميركية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل. والعقوبات الأميركية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.



يأتي هذا فيما كشف تقرير حديث لمركز الأبحاث مينا ووتش Mina -Watchالنمساوي، خفايا العلاقات بين كل من قطر وميليشيا حزب الله، وقال إن قطر قامت بتمويل شبكة شحنات الأسلحة من أوروبا إلى حزب الله من خلال استخدام شحنات الذهب عبر إفريقيا.

وأفاد مركز الأبحاث هذا، ومقره النمسا بأن مسؤولين قطريين رفيعي المستوى نسقوا المدفوعات، وقدموا الحماية لممولي حزب الله في الدوحة. واستندت معلومات المركز إلى ملف جمعه الوكيل المعروف باسم "جيسون"، الذي عمل متخفيًا في البلاد.

وبحسب المعلومات، فقد عيّنت قطر مسؤولين بارزين، من بينهم دحلان الحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو مسؤول ألعاب القوى في قطر لإدارة تلك العمليات. كما جاء في الملف أيضا أن اللواء دحلان استخدم الذهب من أوغندا لتمويل تجارة الأسلحة هذه".

إلى ذلك، أشار إلى أن عملية الأسلحة مقابل الذهب كانت مخططا متقنًا بدأ عام 2017 لشراء أسلحة من صربيا، وتحويل تلك الأسلحة عبر شبكة من مسؤولي المخابرات السابقين من مقدونيا الشمالية، ثم وسم الأسلحة للتضليل على أنها مواد بناء ووضع شارات عليها على أنها سلع فولاذية محلية.

وأفاد التقرير بأن وسطاء من البلقان عملوا مع عملاء في قطر لضمان نقل الأسلحة أولاً إلى ميناء سالونيك اليوناني، ثم إلى بيروت حيث تسيطر ميليشيات حزب الله على الميناء.

وفي سياق تلك العمليات، قدمت الجمارك المقدونية الشمالية وثائق شحن مزورة تحت إشراف رئيس سابق لجهاز المخابرات في البلاد.

وتم توجيه المدفوعات إلى الشركات الصربية عبر قبرص في شكل ذهب قدمه تجار المعادن الثمينة في أوغندا. كما جاءت الأموال المخصصة للذهب في نهاية المطاف من المنظمات الخيرية التي تتخذ من قطر مقراً لها والتي تخضع لسيطرة كبار الشخصيات في البلاد. واستخدمت تلك المؤسسات الخيرية البنوك الرائدة في البلاد لإجراء المعاملات.

وبحسب التقرير مازالت قطر تدعم حزب الله حتى هذا العام.

يذكر أن المخابرات الألمانية كانت أكدت سابقا وجود معلومات عن شبكة قطر العابرة للقارات الثلاث وخارجها. وفرضت ألمانيا حظرا على حزب الله في وقت سابق من هذا العام، ونفذت سلسلة من المداهمات على نشطاء الحزب المشتبه بهم في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب الملف الذي نشره مركز الأبحاث النمساوي "تم جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الدوحة، بعلم المسؤولين الحكوميين المؤثرين، حيث قدمت الجمعيات الخيرية القطرية 500 مليون دولار إلى حزب الله في عام 2020 وحده".

إلى ذلك، أضاف التقرير أن تحركات قطر لم تقتصر على دعم الهجمات الإرهابية وتمويل مشترياتها من الأسلحة بل تسبب دعمها هذا بإرسال حزب الله مقاتلين من صفوفه إلى سوريا للدفاع عن نظام الرئيس بشار الأسد.

ا.ي