مصرف الرافدين يمنح الموظفين قروضا بـ٥٠ مليون دينار للبناء والترميم

اعلن مصرف الرافدين عن منحه قروضا بـ50 مليون دينار للموظفين للبناء والترميم. وقال المصرف في بيان:" ان موظفي دوائر الدولة بامكانهم التقديم على قروض بـ/٥٠ / مليون دينار للبناء والترميم". واضاف :" ان مدة تسديد القرض ١٠ سنوات". Copy أخبار متعلقة الرافدين: دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية الرافدين يمنح قروض ٥٠ مليون للموظفين و٣٠ للمواطنين لتأهيل الدور السكنية مصرف الرافدين يعلن منح ٥٠ مليون قروضا للمواطنين للبناء الرافدين: شمول الموظفين بالتقديم على السلف إلكترونيا حتى في أيام العطل مصرف الرافدين يحذر من صفحات تدعي شمول الموظفين بسلفة ٢٥ مليون دينار مصرف الرافدين يحدد خيارات للموظفين غير المشمولين بسلفة ٢٥ مليون دينار