السفير البريطاني في بغداد يؤكد قرب اعتماد لقاح كورونا وتوفيره في العراق





أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، ، قرب اعتماد لقاح ضد فيروس كورونا وتوفيره في العراق نتيجة التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى أن تقليل عدد القوات ضمن التحالف الدولي جاء نتيجة لأن داعش لم يعد خطراً كالسابق.

وقال السفير هيكي في تصريحات صحفية، ان "بلاده تكتمت بشكل جيد في مجال لقاح كورونا، خاصة في جامعة اوكسفورد، لذلك أنا متفائل بقرب اعتماد اللقاح ضد الوباء ليس في بريطانيا فقط، ولكن في العراق أيضاً، وذلك بسبب التعاون الثنائي بين الحكومتين العراقية والبريطانية.

وأضاف، أن "بريطانيا كانت ثاني أكبر دولة في التحالف الدولي"، مبيناً أن "عصابات داعش الإرهابية ليست بالتهديد نفسه قبل أربع سنوات، لذلك فمن الطبيعي أن يتم تقليل عدد القوات في التحالف الدولي.

وأشار إلى أن "هناك تعاونا بين التحالف الدولي والقوات المسلحة العراقية، في مجال الاستخبارات والمراقبة، وكذلك التدريب وهذا مهم جدا.