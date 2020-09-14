بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 14 أيلول 2020
آخر الأخبار
التقاعد العامة تدعو متقاعدي الصرف اليدوي الى استلام رواتبهم من المصارف الحكومية مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة واعتقال ارهابي بانزال جوي في الانبار عضو بالصحة النيابية يدعو الى عدم التسرع بفتح المدارس العتابي: لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات لأنه مخالف للإرادة الشعبية نائب عن سائرون : سنعرض اية محاولة لتاجيل الانتخابات الشمري: تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة الدهلكي: خطوات حصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا متظاهرون من اصحاب الشهادات العليا يقطعون الطريق المؤدي الى منطقة العلاوي وسط بغداد الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة إصابة الفنان العراقي حسين نعمة وزوجته بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 14 أيلول 2020 11:13 ص

الكشف عن ملابسات جريمة قتل رجل والقبض على ثلاثة متهمين من عائلته في بابل

1-1284673
الكشف عن ملابسات جريمة قتل رجل والقبض على ثلاثة متهمين من عائلته في بابل




أعلنت قيادة شرطة بابل ، ، عن كشف ملابسات جريمة قتل بحق رجل خمسيني ، والقبض على مرتكبيها في أقل من 24ساعة من وقوعها شمالي المحافظة .


وذكرت القيادة في بيان " أن تفاصيل الجريمة ، تعود عندما تلقت شرطة المسيب إخبارا عن حادثة قتل لرجل يبلغ من العمر حوالي (51 عاما) وجد داخل سيارته وقد تعرض لأطلاق نار في منطقة الرأس بمكان نائي بمحاذاة شط الحلة في سدة الهندية ، ليصدر قائد الشرطة اللواء علي هلال الشمري أمره بتشكيل فريق عمل بإمرة كبار الضباط من مكافحة الإجرام ومدير قسم شرطة قضاء المسيب ومركز شرطة السدة بمساندة خبراء الأدلة الجنائية .


وأضافت ، ان جهود الفريق أثمرت وفي أقل من 24 ساعة من جمع للمعلومات والمتابعة الحثيثة بالتوصل للمتهمين بارتكاب الجريمة وهم إبن أخية وإثنين آخرين من عائلة المقتول والقبض عليهم بعد أخذ الموافقات الأصولية .


وأشارت القيادة الى ان ، ابن أخيه إعترف صراحة خلال التحقيق عن قيامه بإرتكاب جريمة القتل بالتخطيط على ذلك وقد صدقت أقواله بالاعتراف قضائياً ، لافتة ان ، التحقيق لا يزال جاريا مع المتهمين من أفراد عائلته.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التقاعد

التقاعد العامة تدعو متقاعدي الصرف اليدوي الى استلام رواتبهم من المصارف الحكومية 14 أيلول 2020 02:28 م

مدارس العراق

عضو بالصحة النيابية يدعو الى عدم التسرع بفتح المدارس 14 أيلول 2020 02:22 م

ستار العتابي

العتابي: لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات لأنه مخالف للإرادة الشعبية 14 أيلول 2020 01:58 م

سلام الشمري

نائب عن سائرون : سنعرض اية محاولة لتاجيل الانتخابات 14 أيلول 2020 01:52 م

سلام الشمري

الشمري: تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة 14 أيلول 2020 01:46 م

رعد الدهلكي

الدهلكي: خطوات حصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا 14 أيلول 2020 01:46 م

تظاهرات كمامة

متظاهرون من اصحاب الشهادات العليا يقطعون الطريق المؤدي الى منطقة العلاوي وسط بغداد 14 أيلول 2020 01:45 م

مصطفى الكاظمي1

الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة 14 أيلول 2020 01:41 م

التعليقات