الكشف عن ملابسات جريمة قتل رجل والقبض على ثلاثة متهمين من عائلته في بابل









أعلنت قيادة شرطة بابل ، ، عن كشف ملابسات جريمة قتل بحق رجل خمسيني ، والقبض على مرتكبيها في أقل من 24ساعة من وقوعها شمالي المحافظة .





وذكرت القيادة في بيان " أن تفاصيل الجريمة ، تعود عندما تلقت شرطة المسيب إخبارا عن حادثة قتل لرجل يبلغ من العمر حوالي (51 عاما) وجد داخل سيارته وقد تعرض لأطلاق نار في منطقة الرأس بمكان نائي بمحاذاة شط الحلة في سدة الهندية ، ليصدر قائد الشرطة اللواء علي هلال الشمري أمره بتشكيل فريق عمل بإمرة كبار الضباط من مكافحة الإجرام ومدير قسم شرطة قضاء المسيب ومركز شرطة السدة بمساندة خبراء الأدلة الجنائية .





وأضافت ، ان جهود الفريق أثمرت وفي أقل من 24 ساعة من جمع للمعلومات والمتابعة الحثيثة بالتوصل للمتهمين بارتكاب الجريمة وهم إبن أخية وإثنين آخرين من عائلة المقتول والقبض عليهم بعد أخذ الموافقات الأصولية .





وأشارت القيادة الى ان ، ابن أخيه إعترف صراحة خلال التحقيق عن قيامه بإرتكاب جريمة القتل بالتخطيط على ذلك وقد صدقت أقواله بالاعتراف قضائياً ، لافتة ان ، التحقيق لا يزال جاريا مع المتهمين من أفراد عائلته.