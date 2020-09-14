حقوق الإنسان النيابية :حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه







أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، أن حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه وصرف رواتبه من موظفي الإقليم.





وقالت رجب في بيان ان"حكومة إقليم كردستان تقمع المتظاهرين وتعتقل الأساتذة الجامعيين والمعلمين، وتزجهم في السجون لمطالبتهم بحقوقهم والأقلام الحرة التي تكتب لتقويم اداء الحكومة تقمع وتعتقل ايضاً".







واضافت أن "الانظمة التي تدعي الديمقراطية يجب ان لا تقمع من يطالبون بحقوقهم او تتهمهم بأنهم تابعين لجهات سياسية"، مشيرة إلى أنه "ليس من المعقول اعتبار تظاهرات المعلمين وموظفي الاقليم بسبب غياب الرواتب بأنها مسيسة"..