بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 14 أيلول 2020
آخر الأخبار
التقاعد العامة تدعو متقاعدي الصرف اليدوي الى استلام رواتبهم من المصارف الحكومية مقتل الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة واعتقال ارهابي بانزال جوي في الانبار عضو بالصحة النيابية يدعو الى عدم التسرع بفتح المدارس العتابي: لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات لأنه مخالف للإرادة الشعبية نائب عن سائرون : سنعرض اية محاولة لتاجيل الانتخابات الشمري: تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة الدهلكي: خطوات حصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا متظاهرون من اصحاب الشهادات العليا يقطعون الطريق المؤدي الى منطقة العلاوي وسط بغداد الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة إصابة الفنان العراقي حسين نعمة وزوجته بفايروس كورونا
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 14 أيلول 2020 11:10 ص

حقوق الإنسان النيابية :حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه

MOZAHARAT-2
حقوق الإنسان النيابية :حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه



أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية يسرى رجب، أن حكومة إقليم كردستان تدعى الديمقراطية لكنها تقمع كل من يطالب بحقوقه وصرف رواتبه من موظفي الإقليم.


وقالت رجب في بيان ان"حكومة إقليم كردستان تقمع المتظاهرين وتعتقل الأساتذة الجامعيين والمعلمين، وتزجهم في السجون لمطالبتهم بحقوقهم والأقلام الحرة التي تكتب لتقويم اداء الحكومة تقمع وتعتقل ايضاً".



واضافت أن "الانظمة التي تدعي الديمقراطية يجب ان لا تقمع من يطالبون بحقوقهم او تتهمهم بأنهم تابعين لجهات سياسية"، مشيرة إلى أنه "ليس من المعقول اعتبار تظاهرات المعلمين وموظفي الاقليم بسبب غياب الرواتب بأنها مسيسة"..
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
التقاعد

التقاعد العامة تدعو متقاعدي الصرف اليدوي الى استلام رواتبهم من المصارف الحكومية 14 أيلول 2020 02:28 م

مدارس العراق

عضو بالصحة النيابية يدعو الى عدم التسرع بفتح المدارس 14 أيلول 2020 02:22 م

ستار العتابي

العتابي: لا يمكن اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات لأنه مخالف للإرادة الشعبية 14 أيلول 2020 01:58 م

سلام الشمري

نائب عن سائرون : سنعرض اية محاولة لتاجيل الانتخابات 14 أيلول 2020 01:52 م

سلام الشمري

الشمري: تحالف سائرون ومعه بعض الكتل السياسية تسعى لإقرار قانون الانتخابات بالدوائر المتعددة 14 أيلول 2020 01:46 م

رعد الدهلكي

الدهلكي: خطوات حصر السلاح بيد الدولة مازالت خجولة جدا 14 أيلول 2020 01:46 م

تظاهرات كمامة

متظاهرون من اصحاب الشهادات العليا يقطعون الطريق المؤدي الى منطقة العلاوي وسط بغداد 14 أيلول 2020 01:45 م

مصطفى الكاظمي1

الكاظمي يجري تغييرات كبيرة في عدد من المناصب المهمة 14 أيلول 2020 01:41 م

التعليقات