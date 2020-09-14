المالية النيابية: حكومة كردستان راضية عن حصتها في الموازنة الاتحادية









اكد النائب عن الاتحاد الوطني عضو اللجنة المالية شيروان ميرزا، ان اقليم كردستان راض عن حصته في الموازنة المالية لعام 2020.







وقال ميرزا ان نسبة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية للعام 2020 تبلغ 12.67، بحوالي أكثر من 12 تريلون دينار عراقي.





واضاف: ان مشروع قانون الموازنة المالية لم تصل لحد الان الى مجلس النواب، لافتا الى ان مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا بشأن الموازنة الخاصة لعام 2020 ومن ثم يتم تحويل المشروع الى مجلس النواب.





واكد ان اقليم كردستان راض عن حصته في الموازنة المالية لعام 2020، مشيرا الى ان رواتب البيشمركة ارتفعت في موازنة 2020، الى 76 مليار دينار اي ان تخصيصات رواتب البيشمركة سنويا 912 مليار دينار.

