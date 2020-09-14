واشنطن تتهم طهران بالتخطيط لاغتيال مقربة من ترامب

اتهمت الولايات المتحدة إيران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا، ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع العام الحالي.



وقال مصدر مطلع على تقارير استخباراتية، إن "السلطات الأمريكية والسفيرة على علم بالتهديدات تجاهها منذ آذار"، وفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.



ولفت المصدر إلى أن "الحكومة الإيرانية متورطة بهذه القضية، كما أن اغتيال السفيرة هو أحد الخيارات الممكنة كإجراء للرد على مقتل سليماني".



وأوضح علي خامنئي، في وقت سابق، أن بلاده لن تنسى مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق على يد الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن إيران ستوجه "ضربة مماثلة" للأمريكيين."



وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب مقتل القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، في غارة أمريكية في بغداد بداية العام الجاري.



يذكر أن "لانا ماركس" تبلغ من العمر 66 عاما، وتمثل بلادها في جنوب إفريقيا منذ تشرين الاول الماضي، وتربطها علاقة وثيقة بترامب منذ سنوات. ويعتبرها مؤيدو الرئيس الجمهوري بأنها سيدة أعمال ناجحة حيث تصل قيمة حقائب اليد التي تحمل اسمها إلى 40 ألف دولار.

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