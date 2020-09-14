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الإثنين, 14 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 09:57 ص

السعودية ترسل طائرة مساعدات طبية للدفاع العراقية

مساعدات

أرسلت وزارة الدفاع السعودية، طائرة محملة بشحنة من المساعدات الطبية لوزارة الدفاع في العراق؛ لدعم جهود العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال هذه المساعدات، للإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وصلت طائرة C130في قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية في مطار بغداد الدولي وهي محملة بشحنة المساعدات الطبية إلى وزارة الدفاع العراقية؛ لتأكيد أواصر التعاون المشترك بين المملكة وجمهورية العراق.

وكان في استقبال الطائرة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبد العزيز الشمري ومن الجانب العراقي معاون رئيس أركان الجيش وقائد القوات الجوية ومدير الإدارة الطبية بالجيش العراقي وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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