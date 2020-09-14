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الإثنين, 14 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 14 أيلول 2020 09:50 ص

هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر تضرب قضاء سنجار

هزة أرضية

أعلنت وزارة النقل، تسجيل هزة أرضية في شمال غرب سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للوزارة، أن المراصد في وزارة النقل/ الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء الأحد الموافق 13/9/2020 في شمال غرب سنجار في محافظة نينوى عند الساعة(11:12:35 ) بالتوقيت المحلي .

وأضاف، أن قوة الهزة قد بلغت (3) درجات على مقياس رختر وتبعد (25) كم شمال غرب سنجار محافظة نينوى ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين.

وأهابت الوزارة بحسب البيان، بالمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيأة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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