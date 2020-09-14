5 بطاقات حمراء.. مرسيليا يقهر سان جيرمان في مباراة مثيرة

نجح أولمبيك مارسيليا في حسم كلاسيكو فرنسا لصالحه بتغلبه على باريس سان جيرمان بهدف مقابل لا شيء ليزيد من جراح وصيف أوروبا ونادي العاصمة الفرنسية.

باريس سان جيرمان دخل الكلاسيكو بعدما خسر مباراته الأولى أمام لانس، فيما دخل أولمبيك مارسيليا اللقاء منتشيًا بتحقيق الفوز في مباراته الماضية والوحيدة هذا الموسم أمام بريست.



وشهدت المباراة تشاحنًا كبيرًا بين لاعبي الفريقين خاصة من لاعبي باريس سان جيرمان الذين كانوا أكثر عدوانية في مباراة اليوم على عكس ما كان يحدث في المواجهات الأخيرة.



وحسم أولمبيك مارسيليا الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء عن طريق فلوريان توفان الذي ترجم تمريرة ساحرة من ديميتري باييت ليمنح الفريق الضيف هدف التقدم.



وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول، بعد شجار بين نيمار وباييت وعدد من لاعبي الفريقين الذين تدخلوا لتهدئة الأجواء من ناحية وربما لإشعالها من ناحية أخرى.



في الشوط الثاني سيطر باريس سان جيرمان على أغلب مجريات المباراة وحاول تعديل النتيجة ولكنه فشل في ذلك، بينما فشل مارسيليا في تعزيز النتيجة أيضًا بعدما ألغى الحكم هدفًا بداعي التسلل بالعودة إلى تقنية الفيديو.



واستمرت المشاحنات بين لاعبي الفريقين حتى الدقيقة الأخيرة، حيث اشتعل شجارًا بين لاعبي الفريقين طُرد على إثره 5 لاعبين من كلا الفريقين بواقع 3 من باريس سان جيرمان و2 من أولمبيك مارسيليا.



وحصل لايفن كورزاوا ونيمار وباريديسعلى البطاقة الحمراء من باريس سان جيرمان وجوردان أمافي وداريو بينديتو من أولمبيك مارسيليا، كل ذلك في الدقيقة السابعة والتسعين من الوقت بدل الضائع.



وعلى ذلك انتهى اللقاء ليخسر باريس سان جيرمان مباراتيه في الدوري الفرنسي للموسم الجديد، ويبدأ الموسم بداية سيئة للغاية على الرغم من وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا منذ أقل من شهر.