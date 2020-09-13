تقرير مخيف.. ميليشيات إيران الإرهابية تتحرك ضد القوات الدولية في المحافظات السنّية الفترة القادمة

مراقبون يتوقعون اتساع نطاق هجمات الميليشيات التابعة لإيران على قوات التحالف الدولي داخل المدن السنّية في الأشهر القادمة



متى تتوقف الميليشيات الإيرانية عن العبث بالعراق وعن تفجير المنشآت الحساسة؟ متى تتوقف آياديها المجرمة عن هذه التفجيرات والأعمال الإرهابية؟

أسئلة كثيرة تتردد في العراق اليوم، وخصوصا مع توقعات متشائمة، بأن الفصائل الشيعية المسلّحة، تعمل على توسيع مسرح تعرّضها لقوافل الإمداد المدنية التي تؤمّن نقل مواد تموينية للقوات الأميركية والدولية الموجودة على الأراضي العراقية، لتشمل منطقة شاسعة تمتدّ من محافظة البصرة جنوبا، إلى محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، وذلك بهدف خلط الأوراق وتعقيد مهمّة رصد المسؤولين عن الهجمات وتتبعهم وضربهم. وهو ما قد يدفع بالعراق الى المجهول. وخصوصا ان الهجمات الفترة القادمة ستتركز في المدن السنّية.



وكان أن انفجرت عبوة ناسفة على رتل تابع لشركة عراقية متعاقدة مع قوات التحالف الدولي لأغراض الإمداد اللوجستي، وذلك لدى مرورها قرب قرية الرياش في محافظة صلاح الدين. وتسبب انفجار العبوة في إصابة مدني كان يمر بالصدفة قرب موقع الهجوم وتدمير إحدى المركبات. وذكرت مصادر استخبارية أن منفذي الهجوم استخدموا مقرا رسميا قريبا من موقع الحادث يتبع قوات الحشد الشعبي، في تنسيق هذا الهجوم.

والشهر الماضي شهد طريق سريع في منطقة الغزالية غربي بغداد هجوما على القوات الأميركية بعبوة ناسفة، تسبب بأضرار في إحدى الشاحنات. وسبق أن شهدت الغزالية أعمال عنف مروعة ضد القوات الأميركية بين 2003 و2013 نفذتها جماعات سنية متطرفة، قتل وجرح خلالها العديد من الجنود. وتسعى فصائل عراقية شيعية موالية لإيران إلى إحياء الحرب ضد القوات الأميركية في المناطق السنية. وهو ارهاب ما بعده ارهاب حيث ترغب هذه الميليشيات الإرهابية في فرض وجودها واصطناع دور لها.

وفي بادئ الأمر ركزت تلك الجماعات على تنفيذ هجماتها بالعبوات الناسفة في مناطق جنوب العراق، وتحديدا عندما تغادر أرتال الدعم اللجوستي الخاصة بالقوات الأميركية والتحالف الدولي منطقة موانئ البصرة، إذ يجري استهدافها بالعبوات الناسفة على الطرق الرئيسية.



لكن تزايد الهجمات وتسببها في أضرار بشرية ومادية والمخاوف من أن تتسبب في ردود فعل انتقامية واسعة، دفع سكان تلك المناطق إلى التذمّر من العمليات.

ولتجنب التعرض لردود انتقامية مدمرة، وفق تقرير لجريدة العرب، تستخدم الميليشيات الإيرانية مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء وسيد الشهداء، أسماء وهمية مثل جماعة أهل الكهف وعصبة الثائرين وربع الله وقبضة المهدي، لتبنّي الهجمات على القوات الأميركية والتحالف الدولي.

وقال مراقبون ان هناك حاجة ارهابية للميليشيات العراقية التابعة لإيران إلى نقل معركتها مع الولايات المتحدة إلى المناطق السنية، خشية أن تتسبب الهجمات بالعبوبات الناسفة في ثورة شيعية ضدها في مناطق الجنوب. وتخشى الميليشيات إغضاب بيئتها الشيعية التي يمكن أن تواجه فيها خصوما أقوياء كزعماء القبائل ورجال الدين في حين أنّ غالبية الزعامات في المناطق السنية متواطئة مع السلطة التي تقودها أحزاب شيعية ذات صلة بتلك الميليشيات.

وعلى سبيل المثال – وفق التقرير- تتحرك الميليشيات الشيعية الارهابية، في الأنبار ونينوى وصلاح الدين بأريحية ليست متاحة في البصرة والناصرية والعمارة، فسكان المناطق السنية لا يمكنهم الاعتراض على سلوك هذه الفصائل، وإلا فإن تهم الإرهاب والانتماء لحزب البعث وداعش جاهزة جاهزة بانتظارهم.

خبراء أدانوا اليد الإجرامية الجديدة التي تتحرك للتخريب والتفجير في المناطق السنّية العراقية. وطالبوا الحكومة بتكثيف التواجد الأمني والتحرك لإجهاض خطط عصابات طهران.

أ.ي