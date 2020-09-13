توقيف المدير العام الاسبق لتربية نينوى لمخالفاتٍ بعقد مع احدى شركات السيارات

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار توقيف بحق المدير العام الاسبق لتربية نينوى ؛ استناداً الى احكام المادَّ ة (340) من قانون العقوبات.



وقال بيان للهيئة ،ان قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة اصدر قراراً بتوقيف المتهم المدير العام الاسبق لتربية المحافظة ، على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة واحدى شركات تجارة السيارات".



واشار البيان الى :" ان تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى سبق ان قادت الى وجود مغالاة في العقد تقدر بـ (2.100.875.000) دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة ".



وكانت الهيئة قد اعلنت في الثالث والعشرين من آب الماضي عن صدور امر قبضٍ بحق المدير العام الاسبق لتربية نينوى ، لمخالفته تعليمات العقود، ووجود مغالاة في احد العقود التي ابرمتها المديريَّة.