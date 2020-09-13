نائب عن ديالى يطالب الجهات المعنية بتذليل العقبات امام عودة النازحين

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري الجهات المعنية بتذليل العقبات امام عودة النازحين وتحسين البنى التحتية لمناطق ديالى بشكل عام ، والمنكوبة منها بشكل خاص .



وقال في بيان صحفي ان مناطق المحافظة تعاني منذ فترات طويلة ، من نقص واضح وحاد بتأهيل البنى التحتية والمشاريع التي ترفع من معاناتها وتذلل الكثير من مشاكلها ".



واضاف الجبوري :" ان محافظة ديالى من اكثر المناطق التي تعرضت للارهاب واجرام المجاميع المسلحة المنفلتة ولازالت مما ادى الى نزوح الاف العوائل من مناطقها بحثا عن الامان والاستقرار.



وشدد على :" ضرورة ان تعمل الحكومة الاتحادية والمحلية على توفير الاسس السليمة لهذه المناطق خدميا وامنيا ، من اجل عودة آمنة لهذه العوائل الى بيوتها واراضيها ، لتنعم بمناطقها التي انهكها الارهاب والفلتان الامني.



