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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 04:11 م

خبير اقتصادي :فرض هيبة الدولة على جميع المنافذ ضرورة ملحة لدعم المنتج المحلي

منفذ المنذرية

اكد  الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري   ان فرض هيبة الدولة وسيطرتها على جميع المنافذ الحدودية ضرورة ملحة لدعم المنتج المحلي امام الاغراق السلعي الذي تشهده الاسواق المحلية".

وقال الشمري :" ان موارد المنافذ الحدودية ما زالت دون المستوى المطلوب" ، مبينا :" ان ايرادات المنافذ تقدر بنحو 10 الى 12 مليار دولار سنويا، في حين ما يستحصله العراق حاليا لا يتجاوز المليار دولار سنويا"، مشيرا الى :"ان زيارة الكاظمي الى الاقليم خطوة مهمة لضبط المنافذ هناك ، التي باتت تشكل تهديدا للمنتج المحلي "، لافتا الى :" ان رئيس الوزراء لديه آليات يمكن من خلالها ان يلزم حكومة الاقليم بالانصياع لمطالب الحكومة المركزية " .

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