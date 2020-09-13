ائتلاف النصر يطالب الحكومة بتنظيم العلاقة بين بغداد والاقليم على اساس القانون والدستور





طالب ائتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي الحكومة بتنظيم العلاقة بين بغداد والاقليم على اساس القانون والدستور



وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر آيات مظفر، ان ائتلافها يطالب حكومة الكاظمي بتنظيم العلاقة ما بين بغداد والاقليم، وترتيب هذه العلاقة على اساس القانون والدستور اسوة ببقية المحافظات.



واضافت: " ان ائتلاف النصر يرى ان على الكاظمي حسم الملفات العالقة كالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والكمارك، من خلال دخول ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى الاقليم للتدقيق ، مثلما يحدث في المحافظات الاخرى غير المنتظمة باقليم ، من اجل تطبيق العدالة والقانون والدستور".



