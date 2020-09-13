نائبة: عملية توزيع الدوائر الانتخابية اتجهت نحو التعقيد لتحقيق المصالح الحزبية

كشفت النائبة عالية نصيف، عن أن عملية توزيع الدوائر الانتخابية اتجهت نحو التعقيد وذلك لتحقيق المصالح الحزبية الضيقة.

وقالت نصيف في تصريح صحفي, إن قضية توزيع المناطق على الدوائر الانتخابية بدأ يأخذ شكلا سلبيا لا يتناسب مع ما حدده القانون حيث أن عدد من القوى السياسية بدأ يطالب بتحديد الدائرة الانتخابية حسب ما تراه مصلحته الحزبية وطلب بضم اقضية ومناطق متباعدة لتكون دائرة انتخابية ومثال ذلك هناك من يطالب بجعل ضم قضاء أبو غريب للكاظمية في حين ان الأقرب من الكاظمية الطارمية والتاجي وكذلك يحدث في الموصل” .

وأضافت أن القوى السنية تطالب بان تكون الدائرة لأربع نواب وأن المناطق تقسم حسب مزاجيها خوفا من تشتت الأصوات , مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذه المزاجية سوف يعطل انجاز الجداول والابتعاد عن العدالة الاجتماعية ونزاهة الانتخابات , وربما ستفضي العودة الى قانون الانتخابات السابق.