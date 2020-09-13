الجبوري يطالب بتذليل العقبات لعودة النازحين وتحسين البنى التحتية في ديالى

طالب عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى أحمد مظهر الجبوري، اليوم الأحد، الجهات المعنية بتذليل العقبات لعودة النازحين وتحسين البنى التحتية للمناطق في ديالى.

وقال في بيان صحفي اليوم، إن، مناطق المحافظة ومن خلال لقاءاتنا مع المواطنين وزياراتنا المختلفة تعاني ومنذ فترات طويلة من نقص واضح وحاد بتأهيل البنى التحتية والمشاريع التي ترفع من معاناتها وتذلل الكثير من مشاكلها .

وأضاف الجبوري، أن، محافظة ديالى من اكثر المناطق التي تعرضت للإرهاب واجرام المجاميع المسلحة المنفلتة ولازالت مما ادى الى نزوح الاف العوائل من مناطقها بحثا عن الامان والاستقرار .

وشدد على ضرورة ان تعمل الحكومة الاتحادية والمحلية على توفير الاسس السليمة لهذه المناطق خدميا وامنيا من اجل عودة امنة لهذه العوائل لبيوتها واراضيها لتنعم بمناطقها التي انهكها الإرهاب والفلتان الأمني .





