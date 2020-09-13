إيرادات المنافذ الحدودية العراقية تسجل زيادة كبيرة.. بعد تقويض نفوذ المليشيات

ذكرت مصادر سياسية، أن إيرادات المنافذ الحدودية العراقية سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى نحو الضعف، منذ إقرار حكومة مصطفى الكاظمي، خطة أمنية تهدف إلى تقويض نفوذ المليشيات والفصائل المسلحة والعشائر المسيطرة على هذه المنافذ.

وقال مسؤول قريب من مكتب الكاظمي، إن "الحملة الأمنية التي قادها رئيس الوزراء بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، أتت بفائدة كبيرة على مستوى مدخولات العراق المالية من المنافذ".

وأضاف المسؤول: "الحكومة على علم بحجم الفساد في المنافذ الحدودية وهيئة الجمارك، ولكنها تعمل على عدم التصادم مع الجهات الحزبية والمسلحة النافذة في المنافذ".

وأشار إلى أن "الكاظمي يتجه نحو المزيد من تضييق الخناق على الجهات الفاسدة في دوائر الضرائب والمنافذ، ولا سيما بعد أن تبيّن حجم الإرهاق المالي لدى العراق بسبب الاعتماد شبه الكامل على النفط".

ووفق هيئة المنافذ الحدودية، تم تحقيق إيرادات بأكثر من 107 مليارات دينار (حوالي 90 مليون دولار)، من المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي، وهو ما يعادل ضعف المبلغ المحصل خلال نفس الشهر من العام الماضي 2019.



وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها "تسعى إلى المضي في تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها العراق، وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية".

من جانبه، أكد أن عضو اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار، أكد أنه رغم زيادة حصيلة الإيرادات من المنافذ للضعف مقارنة بالمستويات السابقة، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 50% عن المبالغ الحقيقية الواجب تحصيلها، خاصة في ظل حجم التبادل التجاري بين العراق ودول الجوار.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كاظم العقابي، قد قال في تصريحات صحافية مؤخرا، إن "العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد المنافذ، وبالأخص ميناء أم قصر في البصرة (جنوب)".

فيما دعت لجنة الأمن في البرلمان إلى إبعاد المليشيات عن تلك المنافذ، وإنهاء سلطة المسلحين والخارجين عن القانون على دوائر الدولة.

ويرتبط العراق عبر 24 منفذاً حدودياً بريا وبحرياً مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت، السعودية، الأردن، سورية، تركيا، وإيران، إلا أن الفساد وضعف سيطرة الدولة على المنافذ حالا دون أن يبلغ العراق المستوى المقبول من إيرادات تلك المنافذ، والتي قال خبراء اقتصاد إن من المفترض وصولها إلى 13 مليار دولار سنوياً.







