أول تعليق رسمي من إيران على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاحد 13 اب 2020، بيانا نددت فيه بقيام كل من البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وحذرت اللجنة في بيانها، حكام البحرين والإمارات بأنهما يتحملان مسؤولية تداعيات أي عمل استفزازي من قبل اسرائيل في الخليج العربي،

وأضاف البيان: لقد سلك نظام آل خليفة والذي يعتبر استمرار حكمه يعتمد كليا على أمريكا واسرائيل ،

وأضاف : نحن على يقين من أن فرحة ونشوة بعض الحكومات في المنطقة، وخاصة حكام البحرين والإمارات لن تدوم طويلاً، ولن تسمح الشعوب المسلمة بأن تقع القضية الفلسطينية ضحية للانتخابات الأمريكية وسترد بشكل مناسب.

وأوضح البيان، أن تطبيع البحرين والإمارات العلاقات مع اسرائيل لن يعني قبول الأمة الإسلامية لهذا الكيان، وسيشهد العالم الإسلامي تحرير فلسطين العزيزة وعودتها إلى جسد الدول الإسلامية في المستقبل القريب

وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن تداعيات أي عمل استفزازي من قبل اسرائيل في منطقة الخليج سيتحملها نظام آل خليفة والإمارات، وأن التحالف مع اسرائيل سيهدد أمن البحرين والإمارات أكثر من أي وقت مضى.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.



