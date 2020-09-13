بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 أيلول 2020
آخر الأخبار
إيرادات المنافذ الحدودية العراقية تسجل زيادة كبيرة.. بعد تقويض نفوذ المليشيات مراقبون: 90 في المئة من الإيرادات غير النفطية لم تصل إلى خزانة العراق حوادث الدهس تسجل ارتفاعاً كبيراً في العراق.. وخبراء: الحل في جسور المشاة القوات الأمنية تحاول فرض هيبة الدولة وتوجيه رسائل حازمة إلى العناصر المسلحة المنفلتة ردّة فعل شعبية ساخرة من تصريحات الحكيم حول رفضه للتطبيع مع إسرائيل ونشطاء: اذهب وحرر فلسطين فورا إذا كنت رجلا ترامب يمنح وسام الشرف لرقيب فى الجيش الأمريكي لشجاعته فى العراق النزاهة النيابية: نمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا الكاظمي يختتم زيارته إلى كردستان عائداً إلى بغداد محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 01:00 م

أول تعليق رسمي من إيران على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

download (1)

أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاحد 13 اب 2020، بيانا نددت فيه بقيام كل من البحرين والإمارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل.
وحذرت اللجنة في بيانها، حكام البحرين والإمارات بأنهما يتحملان مسؤولية تداعيات أي عمل استفزازي من قبل اسرائيل في الخليج العربي،

وأضاف البيان: لقد سلك نظام آل خليفة والذي يعتبر استمرار حكمه يعتمد كليا على أمريكا واسرائيل ،

وأضاف : نحن على يقين من أن فرحة ونشوة بعض الحكومات في المنطقة، وخاصة حكام البحرين والإمارات لن تدوم طويلاً، ولن تسمح الشعوب المسلمة بأن تقع القضية الفلسطينية ضحية للانتخابات الأمريكية وسترد بشكل مناسب.
وأوضح البيان، أن تطبيع البحرين والإمارات العلاقات مع اسرائيل لن يعني قبول الأمة الإسلامية لهذا الكيان، وسيشهد العالم الإسلامي تحرير فلسطين العزيزة وعودتها إلى جسد الدول الإسلامية في المستقبل القريب

وأكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أن تداعيات أي عمل استفزازي من قبل اسرائيل في منطقة الخليج  سيتحملها نظام آل خليفة والإمارات، وأن التحالف مع اسرائيل سيهدد أمن البحرين والإمارات أكثر من أي وقت مضى.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
السلام بين البحرين واسرائيل

سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل 13 أيلول 2020 12:22 م

مظاهرات ايرانية

تظاهرات للمعارضة الإيرانية في أوروبا احتجاجا على إعدام المصارع نويد أفكاري 13 أيلول 2020 12:18 م

download

انهيار قياسي جديد للعملة الإيرانية والدولار يسجل 263500 ريال في السوق غير الرسمية 13 أيلول 2020 12:14 م

كورونا في روسيا

تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا 12 أيلول 2020 02:44 م

32-1200x675

التحالف العربي يقصف أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء 12 أيلول 2020 01:55 م

معمم شيعي

إيران .. وفاة المعمم الشيعي المعارض لخامنئي يوسف صانعي 12 أيلول 2020 01:51 م

11-120-1200x675

إيران تعدم بطل المصارعة نويد أفكاري 12 أيلول 2020 01:47 م

أكبر طيري

السجن 31 عامًا لنائب رئيس السلطة القضائية السابق في إيران بتهمة الفساد 12 أيلول 2020 01:44 م

التعليقات