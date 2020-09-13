بلاسخارت بعد لقاء السيستاني:حكومة الكاظمي مطالبة بمحاسبة الفاسدين وسحب السلاح غير المرخص وفرض القانون

قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأحد ان المرجع علي السيستاني يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 6 حزيران 2021.

وذكرت بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب لقائها بالمرجع الأعلى في مكتبه بالنجف الأشرف ان السيستاني اكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشيرة الى ان التأخير في إجراء الانتخابات أو اجرائها بصورة غير مستوفية الشروط اللازمة لانجاحها له مخاطر كبيرة.

وأضافت: أكدنا على اجراء الانتخابات في موعدها والقضاء على السلاح المنفلت، منوها الى ان المرجع السيستاني يدعو الحكومة إلى المضي في مقدراتها لفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص.

وتابعت بلاسخارت: السيستاني يدعو الحكومة إلى السيطرة على المنافذ الحدودية كما يدعو الحكومة لفتح ملفات الفساد الكبرى.

وشدد ت المبعوثة الأممية على ان السيستاني يمثل أهمية كبيرة للامم المتحدة.

وبينت ان السيستاني يدعو الحكومة لتحسين اداء القوات الامنية وكشف من مارس أعمالا اجرامية كالقتل والاغتيال وأكد على تحقيق العدالة والمساءلة والمحافظة على السيادة العراقية ومنع التدخل الخارجي.