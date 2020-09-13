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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 12:26 م

كومان يخطط لضم محمد صلاح إلى برشلونة

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كشفت تقارير صحفية أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، يستهدف ضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لصفوف ”البلوغرانا“.
وقال الهولندي شجاك سوارت، وكيل اللاعبين والصديق المُقرب لرونالد كومان، والذي هو أيضا وكيل دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، في تصريحاته لموقع ”voetbalzone“ الهولندي: ”أعرف أن كومان يريد صلاح، والنجم المصري يرغب في الرحيل“.
وأشارت الصحيفة إلى أنها ضغطت عليه لمعرفة مصدر معلوماته، ولكنه أجاب: ”لا أستطيع، ولن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني هذا ما أعرفه“.

فيما أشارت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، والتي نقلت -أيضا- تصريحات الوكيل الهولندي، إلى أنه مع بقاء ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني، سيكون من الصعب جدا حسم صفقة صلاح، بالنظر للأزمة الاقتصادية الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد.
وشارك صلاح بقميص ليفربول في 154 مباراة، وسجل 97 هدفا، منها ثلاثية ”هاتريك“ أمس السبت في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

بينما فاز برشلونة على فريق خيمناستيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ”يوهان كرويف“، مساء السبت، في أولى تجارب الفريق الودية استعدادا للموسم الجديد من الدوري الإسباني 2020/2021.
وسيخوض برشلونة ثاني تجاربه الودية يوم الأربعاء المقبل أمام جيرونا، ومن المقرر أن يفتتح مشواره في الليغا يوم الـ27 من شهر سبتمبر الجاري بمواجهة فياريال على ملعب ”كامب نو“ في الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان برشلونة اعتمد على خدمات كومان في أعقاب موسم كارثي فشل خلاله الفريق في التتويج بأي لقب محليا وأوروبيا.
كما اختتم الفريق موسمه بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة التي تسببت في إعصار تغيير داخل قلعة كامب نو.

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