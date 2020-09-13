بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 13 أيلول 2020
آخر الأخبار
إيرادات المنافذ الحدودية العراقية تسجل زيادة كبيرة.. بعد تقويض نفوذ المليشيات مراقبون: 90 في المئة من الإيرادات غير النفطية لم تصل إلى خزانة العراق حوادث الدهس تسجل ارتفاعاً كبيراً في العراق.. وخبراء: الحل في جسور المشاة القوات الأمنية تحاول فرض هيبة الدولة وتوجيه رسائل حازمة إلى العناصر المسلحة المنفلتة ردّة فعل شعبية ساخرة من تصريحات الحكيم حول رفضه للتطبيع مع إسرائيل ونشطاء: اذهب وحرر فلسطين فورا إذا كنت رجلا ترامب يمنح وسام الشرف لرقيب فى الجيش الأمريكي لشجاعته فى العراق النزاهة النيابية: نمتلك ملفات فساد بشأن جميع الوزارات العراقية تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا الكاظمي يختتم زيارته إلى كردستان عائداً إلى بغداد محافظ حلبجة: تسليم مذكرة تضم عدداً من المطالب إلى الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 12:22 م

سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

السلام بين البحرين واسرائيل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ترحيبها بالإعلان الثلاثي لاتفاق السلام بين ممكلة البحرين ودولة إسرائيل بوساطة أمريكية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن سلطنة عمان ترحب بالمبادرة التي اتخذتها البحرين في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل.


وأضافت أن ”السلطنة تأمل أن يكون هذا التوجه الإستراتيجي الجديد رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع“.


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
download (1)

أول تعليق رسمي من إيران على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل 13 أيلول 2020 01:00 م

مظاهرات ايرانية

تظاهرات للمعارضة الإيرانية في أوروبا احتجاجا على إعدام المصارع نويد أفكاري 13 أيلول 2020 12:18 م

download

انهيار قياسي جديد للعملة الإيرانية والدولار يسجل 263500 ريال في السوق غير الرسمية 13 أيلول 2020 12:14 م

كورونا في روسيا

تسجيل 5488 إصابة و119 وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة في روسيا 12 أيلول 2020 02:44 م

32-1200x675

التحالف العربي يقصف أهدافا عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في صنعاء 12 أيلول 2020 01:55 م

معمم شيعي

إيران .. وفاة المعمم الشيعي المعارض لخامنئي يوسف صانعي 12 أيلول 2020 01:51 م

11-120-1200x675

إيران تعدم بطل المصارعة نويد أفكاري 12 أيلول 2020 01:47 م

أكبر طيري

السجن 31 عامًا لنائب رئيس السلطة القضائية السابق في إيران بتهمة الفساد 12 أيلول 2020 01:44 م

التعليقات