سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، ترحيبها بالإعلان الثلاثي لاتفاق السلام بين ممكلة البحرين ودولة إسرائيل بوساطة أمريكية.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن سلطنة عمان ترحب بالمبادرة التي اتخذتها البحرين في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل.



وأضافت أن ”السلطنة تأمل أن يكون هذا التوجه الإستراتيجي الجديد رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع“.





