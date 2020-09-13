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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 12:18 م

تظاهرات للمعارضة الإيرانية في أوروبا احتجاجا على إعدام المصارع نويد أفكاري

مظاهرات ايرانية
احتج معارضون إيرانيون في عدد من المدن الأوروبية  اليوم  على تنفيذ السلطات الإيرانية اليوم، حكم الإعدام بحق المصارع الشاب نويد أفكاري.
وتظاهر عشرات الإيرانيين من أنصار منظمة ”مجاهدي خلق“ و“مجلس المقاومة الإيرانية“، أمام سفارات بلادهم في كل من لندن، برلين، بروكسل، باريس، فيينا، لاهاي وآرهوس في الدنمارك، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد نظام طهران على ارتكابه لهذه الجرائم.
كما طالب المحتجون الدول الأوروبية بإلغاء جولة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، معتبرين أنها ”لو تمت ستكون بمثابة ضوء أخضر للنظام للاستمرار بجرائمه ضد الشعب“.

إلى ذلك، قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، إن ”الإيرانيين لن يسكتوا على إعدام أفكاري“، الذي وصفته بـ“الوحشي“، معتبرة أن المصارع نويد ”أريق دمه ظلما وإجراما“.

وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد أعلنت اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، بتهمة قتل أحد عناصر الأمن في احتجاجات شعبية شهدتها إيران في 2018.

وقال رئيس قضاة محافظة فارس جنوب البلاد، كاظم موسوي، إنه ”تم فجر اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق نويد أفكاري“، مضيفا أن ”هذا الحكم جاء بعد الإجراءات القانونية وبإصرار الوالدين وأسرة المجني عليه“.
 
وأفاد موسوي بأنه ”تم القبض على المتهم بعد 46 يوما من ارتكاب الجريمة في اضطرابات 2018، وتمت إحالة قضيته إلى نائب المدعي العام بعد أن أنهى محقق القتل الخاص في مكتب المدعي العام والثوري في مدينة شيراز تحقيقه، وأحالت محكمة الثورة في شيراز قضية محاكمته إلى محكمة الجنايات في محافظة فارس“.

ومارس نويد أفكاري، أسلوب المصارعة الرومانية، وهي رياضة شائعة جدا في إيران، على الرغم من أنه لم يمثل بلاده في الأولمبياد، إلا أنه حصل على ميداليات في بطولات مختلفة في مدينة شيراز وكذلك في أحداث دولية أخرى.
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