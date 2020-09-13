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الأحد, 13 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 13 أيلول 2020 12:14 م

انهيار قياسي جديد للعملة الإيرانية والدولار يسجل 263500 ريال في السوق غير الرسمية

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تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له اليوم في ظل معاناة الاقتصاد نتيجة وباء كورونا والعقوبات الأمريكية.
وذكر موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية أن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفا الجمعة.
وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعا 5100 ريال عن سعر يوم الجمعة.
وخسرت العملة زهاء 49% من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.
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